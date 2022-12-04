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Погода помогает ВСУ в Луганской области, вскоре будут положительные новости – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Зимняя погода способствует продвижению украинских военных на Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области, в ближайшее время будут позитивные новости с фронта. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

"Если взять направление со стороны Харькова, там, где Сватово и Кременная, то там у нас это (зимняя погода – ред.) только пойдет на пользу ВСУ. Потому что они проводят наступательные действия и понемногу продвигаются. Поэтому я уверен, что те новости , которые озвучат в ближайшее время, будут очень положительными. И дальше это позволит развивать успех на определенных направлениях", – сказал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что освобождение каждых 50-100 метров в Луганской области дается украинским бойцам очень тяжело, но успехи есть. Он также похвалил работу партизанского движения, которое регулярно подсказывает, куда бить украинской артиллерии.

"Они (партизаны – ред.) уничтожают всевозможные распределительные пути для железнодорожников врага. Они подсказывают, где должна стрелять артиллерия. HIMARS отчетливо поражают и командные пункты, и склады с боекомплектами. Оккупанты приходят переночевать, а там прилетело и сразу минус 50-100 военных. Это однозначно очень сильно деморализует", – добавил Гайдай.

Напомним

3 декабря Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов.

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