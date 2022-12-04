Погода допомагає ЗСУ на Луганщині, назабаром будуть позитивні новини – Гайдай

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"Якщо взяти напрямок з боку Харкова, там де Сватове і Кремінна, то там в нас це (зимова погода – ред.) тільки піде на користь ЗСУ. Тому що вони проводять наступальні дії і потрохи просуваються. Тому я впевнений, що ті новини, які озвучать найближчим часом, будуть дуже позитивні. І далі це дасть можливість розвивати успіх на певних напрямках", – сказав Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що звільнення кожних 50-100 метрів у Луганській області дається українським бійцям дуже важко, але успіхи є. Він також похвалив роботу партизанського руху, який регулярно підказує, куди бити українській артилерії.

"Вони (партизани – ред.) знищують всілякі розподільні шляхи для залізничників ворога. Вони підказують, де повинна стріляти артилерія. HIMARS чітко вражають і командні пункти, і склади з боєкомплектами. Окупанти приходять переночувати, а там прилетіло і одразу мінус 50-100 військових. Це однозначно дуже сильно деморалізує", – додав Гайдай.

Нагадаємо

3 грудня Сергій Гайдай повідомив, що у Луганській області деокуповано 13 населених пунктів.