Зима возвращается: синоптики дали прогноз на первый день февраля
Киев • УНН
В Украине ожидается значительное снижение температуры до +3...+6 градусов, лишь на юге будет теплее. На большей части территории пройдут дожди, а в Карпатах выпадет снег.
В субботу, 1 февраля, погода в Украине заметно изменится. По всей стране температура снизится до +3°...+6°, только на юге и местами в центральной части будет теплее. Вместе с похолоданием пройдут и дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По информации синоптиков, самое сильное похолодание будет ощущаться на западе Украины, где после последних по-весеннему теплых дней температура упадет до +2°...+5°. Только на Закарпатье еще будет до +7°.
На севере Украины сегодня будет облачно, но с прояснениями. Столбики термометров покажут +5°...+6°. В Сумской области пройдет дождь.
Осадки ожидаются в субботу и на востоке Украины. Здесь температура снизится до +5°...+6°, будет пасмурно, местами - с прояснениями.
Снижение температуры почувствуют и жители центральной части Украины, где столбики термометров покажут +6°...+8°. Здесь ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди.
На юге Украины сегодня сохранится теплая погода с температурой +7°...+10°, в Крыму - до +12°. Здесь также пройдут дожди.
В Карпатах прогнозируется снег, а температура в течение суток будет держаться в пределах 0...-4 °С.
Погода на Киевщине
В Киеве ожидается облачная погода. При этом обойдется без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области днем +2...+7 °С;
- в Киеве днем +4...+6 °С.
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