Зима возвращается: синоптики дали прогноз на первый день февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ожидается значительное снижение температуры до +3...+6 градусов, лишь на юге будет теплее. На большей части территории пройдут дожди, а в Карпатах выпадет снег.

В субботу, 1 февраля, погода в Украине заметно изменится. По всей стране температура снизится до +3°...+6°, только на юге и местами в центральной части будет теплее. Вместе с похолоданием пройдут и дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По информации синоптиков, самое сильное похолодание будет ощущаться на западе Украины, где после последних по-весеннему теплых дней температура упадет до +2°...+5°. Только на Закарпатье еще будет до +7°. 

На севере Украины сегодня будет облачно, но с прояснениями. Столбики термометров покажут +5°...+6°. В Сумской области пройдет дождь.

Осадки ожидаются в субботу и на востоке Украины. Здесь температура снизится до +5°...+6°, будет пасмурно, местами - с прояснениями.

Снижение температуры почувствуют и жители центральной части Украины, где столбики термометров покажут +6°...+8°. Здесь ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди.

На юге Украины сегодня сохранится теплая погода с температурой +7°...+10°, в Крыму - до +12°. Здесь также пройдут дожди.

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В Карпатах прогнозируется снег, а температура в течение суток будет держаться в пределах 0...-4 °С.

Погода на Киевщине

В Киеве ожидается облачная погода. При этом обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области днем +2...+7 °С;
  • в Киеве днем +4...+6 °С.

Международный день десерта, День хиджаба: что еще отмечают 1 февраля01.02.25, 06:00 • 17735 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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