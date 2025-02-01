Зима повертається: синоптики дали прогноз на перший день лютого
Київ • УНН
В Україні очікується значне зниження температури до +3...+6 градусів, лише на півдні буде тепліше. На більшій частині території пройдуть дощі, а в Карпатах випаде сніг.
У суботу, 1 лютого, погода в Україні помітно зміниться. По всій країні температура знизиться до +3°...+6°, тільки на півдні та місцями в центральній частині буде тепліше. Разом із похолоданням пройдуть і дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За інформацією синоптиків, найсильніше похолодання відчуватиметься на заході України, де після останніх по-весняному теплих днів температура впаде до +2°...+5°. Лише на Закарпатті ще буде до +7°.
На півночі України сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть +5°...+6°. У Сумській області пройде дощ.
Опади очікуються в суботу і на сході України. Тут температура знизиться до +5°...+6°, буде похмуро, місцями - з проясненнями.
Зниження температури відчують і жителі центральної частини України, де стовпчики термометрів покажуть +6°...+8°. Тут очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі.
На півдні України сьогодні збережеться тепла погода з температурою +7°...+10°, у Криму - до +12°. Тут також пройдуть дощі.
У Карпатах прогнозується сніг, а температура протягом доби триматиметься в межах 0...-4 °С.
Погода на Київщині
У Києві очікується хмарна погода. При цьому обійдеться без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вдень +2...+7 °С;
- у Києві вдень +4...+6 °С.
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