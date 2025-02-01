Зима повертається: синоптики дали прогноз на перший день лютого

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В Україні очікується значне зниження температури до +3...+6 градусів, лише на півдні буде тепліше. На більшій частині території пройдуть дощі, а в Карпатах випаде сніг.

У суботу, 1 лютого, погода в Україні помітно зміниться. По всій країні температура знизиться до +3°...+6°, тільки на півдні та місцями в центральній частині буде тепліше. Разом із похолоданням пройдуть і дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За інформацією синоптиків, найсильніше похолодання відчуватиметься на заході України, де після останніх по-весняному теплих днів температура впаде до +2°...+5°. Лише на Закарпатті ще буде до +7°. 

На півночі України сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть +5°...+6°. У Сумській області пройде дощ.

Опади очікуються в суботу і на сході України. Тут температура знизиться до +5°...+6°, буде похмуро, місцями - з проясненнями.

Зниження температури відчують і жителі центральної частини України, де стовпчики термометрів покажуть +6°...+8°. Тут очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі.

На півдні України сьогодні збережеться тепла погода з температурою +7°...+10°, у Криму - до +12°. Тут також пройдуть дощі.

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У Карпатах прогнозується сніг, а температура протягом доби триматиметься в межах 0...-4 °С.

Погода на Київщині

У Києві очікується хмарна погода. При цьому обійдеться без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вдень +2...+7 °С;
    • у Києві вдень +4...+6 °С.

      Міжнародний день десерту, День хіджабу: що ще відзначають 1 лютого01.02.25, 06:00 • 36868 переглядiв

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