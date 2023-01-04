Зима возвращается: в Украину идут метели, ветры и морозы

Прогноз на 5 января

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине дожди, ночью в северных областях, днем на северо-востоке страны с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на западе и юге до страны 10° тепла; в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

На высокогорье Карпат значительный мокрый снег, гололед, порывы ветра 20-25 м/с, метель; температура в течение суток около 0°.

Прогноз на 6-7 января

6 января ночью умеренный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, на юге страны и Закарпатье преимущественно дождь; ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе страны, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с; температура в течение суток в северных и большинстве западных областей 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла (днем на юге и Закарпатье до 9° тепла).

7 января снижение температуры в северо-восточных и восточных областях ночью до 15-20° мороза, днем до 9-14° мороза, на остальной территории ночью до 8-13° мороза, днем до 3-8°, на юге страны ночью до 4-9° мороза, днем до 0-5° мороза (на Прикарпатье, Закарпатье и юге Одесской области ночью около 0°, днем 1-6° тепла); без осадков, лишь в западных, днем и в юго-западных областях небольшой снег; ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз на 8-9 января

8 января без осадков, лишь в западных и юго-западных областях местами небольшие осадки, 9 января в большинстве северных, центральных областей небольшой снег, на западе и юге с дождем, на остальной территории без осадков.

Температура на востоке и северо-востоке страны ночью 13-19° мороза, днем 5-11° мороза; в южных областях ночью 3-8° мороза, днем 8 января 0-6° мороза, в январе от 2° мороза до 4° тепла; на Прикарпатье, Закарпатье, 9 января в западных областях ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла; на остальной территории ночью 8 января 8-14° мороза, 9 января 4-10°, днем 2-8° мороза.

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