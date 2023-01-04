Зима повертається: в Україну йдуть хуртовини, вітри та морози
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Уже завтра в Україні очікують погіршення погоди. Як повідомили УНН в Укргідрометцентрі, вже завтра очікуються дощі з мокрим снігом, а подекуди – хуртовини.
Прогноз на 5 січня
Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні дощі, вночі у північних областях, вдень на північному сході країни з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на заході та півдні до країни 10° тепла; у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
На високогір'ї Карпат значний мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина; температура протягом доби близько 0°.
Прогноз на 6-7 січня
6 січня вночі помірний, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, на півдні країни та Закарпатті переважно дощ; вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході країни, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с; температура протягом доби у північних та більшості західних областей 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла (вдень на півдні та Закарпатті до 9° тепла).
7 січня зниження температури у північно-східних та східних областях вночі до 15-20° морозу, вдень до 9-14° морозу, на решті території вночі до 8-13° морозу, вдень до 3-8°, на півдні країни вночі до 4-9° морозу, вдень до 0-5° морозу (на Прикарпатті, Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла); без опадів, лише у західних, вдень і в південно-західних областях невеликий сніг; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Прогноз на 8-9 січня
8 січня без опадів, лише в західних та південно-західних областях місцями невеликі опади, 9 січня в більшості північних, центральних областей невеликий сніг, на заході та півдні з дощем, на решті території без опадів.
Температура на сході та північному сході країни вночі 13-19° морозу, вдень 5-11° морозу; у південних областях вночі 3-8° морозу, вдень 8 січня 0-6° морозу, січня від 2° морозу до 4° тепла; на Прикарпатті, Закарпатті, 9 січня в західних областях вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла; на решті території вночі 8 січня 8-14° морозу, 9 січня 4-10°, вдень 2-8° морозу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Квітень у січні: у Києві зафіксували рекордно теплий початок року