Квітень у січні: у Києві зафіксували рекордно теплий початок року

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За даними метеостанції обсерваторії, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря сягнула +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

"Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня", - зазначили фахівці.

Максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році і дорівнювало 4,4°С.

Доповнення

Перший день року в Україні був з температурою повітря вдень аж до 15 градусів вище нуля.