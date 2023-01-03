Апрель в январе: в Киеве зафиксировали рекордно теплое начало года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В столице год начался с температурных рекордов, свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным метеостанции обсерватории, 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха достигла +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года.
"Климатическая норма превышена на 13,8°С, что соответствует погоде середины апреля", - отметили специалисты.
Максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.
Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2021 году и равнялось 4,4°С.
Дополнение
Первый день года в Украине был с температурой воздуха днем вплоть до 15 градусов выше нуля.