Перший день року пройде з плюсовою температурою - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У перший день року в Україні очікується безсніжна погода з температурою повітря вдень аж до 15 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 1 січня без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, в західних областях та Криму місцями 13-15° тепла; на сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура область вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.