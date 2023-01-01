Первый день года пройдет с плюсовой температурой - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 1 января без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в западных областях и Крыму местами 13-15° тепла; на востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура область ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.