Первый день года пройдет с плюсовой температурой - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В первый день года в Украине ожидается бесснежная погода с температурой воздуха днем до 15 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 1 января без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южной части, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в западных областях и Крыму местами 13-15° тепла; на востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура область ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.