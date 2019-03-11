Зидан возвращается в "Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Зинедин Зидан вернется в качестве главного тренера “Реала” до конца сезона и следующих трех кампаний до 30 июня 2022 года, передает УНН со ссылкой на прес-службу “Реала”.
Как сообщили в прес-службе “Реала”, Совет директоров “Реала”, который заседал сегодня, принял решение расторгнуть контракт Сантьяго Солари в качестве тренера первой команды, в то время как “Реал” предложил ему возможность остаться в клубе.
“Реал Мадрид хочет поблагодарить Солари за его работу, приверженность и преданность, которую он всегда проявлял к этому клубу, который является его домом”, — говорится в сообщении.
Совет директоров также согласился с назначением Зинедина Зидана в качестве главного тренера “Реала” с немедленным вступлением в силу до конца сезона и следующих трех кампаний до 30 июня 2022 года, сообщили в ФК.
В пресс-службе также добавили, что президент "Реал Мадрида" выступит перед СМИ вместе с Зинедином Зиданом сегодня вечером в комнате для прессы Сантьяго Бернабеу.
Как сообщалось ранее, Зидан в конце мая 2018 года решил оставить пост наставника “Реала”.
В феврале действующий победитель Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала. Заметим, что “Реал” потерял титул впервые с 2015 года.
Напомним, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала безработного француза Зинедина Зидана лучшим клубным тренером мира 2018 года.