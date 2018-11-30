Безработного французского наставника признан лучшим тренером 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала сейчас безработного француза Зинедина Зидана лучшим клубным тренером мира 2018 года, информирует УНН.
Француз победил в голосовании, набрав 296 баллов. Главными конкурентами Зидана оказался нынешний наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп — 109 и специалист “Манчестер Сити Хосеп Гвардиола — 105.
Примечательно, что в голосовании приняли участие эксперты из 90 стран мира.
Напомним, что Зидан во главе “галактикос” трижды подряд завоевал титул победителя Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщалось ранее, “Зидан” в конце мая решил оставить пост наставника “Реала”.