Безробітного французького наставника визнано найкращим тренером 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) обрала нині безробітного француза Зінедіна Зідана кращим клубним тренером світу 2018 року, інформує УНН.
Француз тріумфував у голосуванні, набравши 296 балів. Головними конкурентами Зідана виявився нинішній керманич “Ліверпуля” Юрген Клопп — 109 та фахівець “Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола — 105.
Примітно, що у голосуванні взяли участь експерти з 90 країн світу.
Нагадаємо, що Зідан на чолі “галактікос” тричі поспіль виборов титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА.
Як повідомлялося раніше, “Зідан” наприкінці травня вирішив залишити пост наставника “Реалу”.