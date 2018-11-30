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Безробітного французького наставника визнано найкращим тренером 2018 року

Безробітного французького наставника визнано найкращим тренером 2018 року

Київ • УНН

 • 9074 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) обрала нині безробітного француза Зінедіна Зідана кращим клубним тренером світу 2018 року, інформує УНН.

Француз тріумфував у голосуванні, набравши 296 балів. Головними конкурентами Зідана виявився нинішній керманич “Ліверпуля” Юрген Клопп — 109 та фахівець “Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола — 105.

Примітно, що у голосуванні взяли участь експерти з 90 країн світу.

Нагадаємо, що Зідан на чолі “галактікос” тричі поспіль виборов титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА.

Як повідомлялося раніше, “Зідан” наприкінці травня вирішив залишити пост наставника “Реалу”.

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