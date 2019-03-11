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Зідан повертається в "Реал"

Зідан повертається в "Реал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Зінедін Зідан повернеться в якості головного тренера "Реала" до кінця сезону і наступних трьох кампаній до 30 червня 2022 року, передає УНН з посиланням на прес-службу "Реала".

Як повідомили в прес-службі "Реала", Рада директорів "Реала", яка засідала сьогодні, вирішила розірвати контракт Сантьяго Соларі в якості тренера першої команди, в той час як "Реал" запропонував йому можливість залишитися в клубі.

"Реал Мадрид хоче подякувати Соларі за його роботу, прихильність та відданість, яку він завжди виявляв до цього клубу, який є його домом", - йдеться в повідомленні.

Рада директорів також погодилась з призначенням Зінедіна Зідана в якості головного тренера "Реала" до кінця сезону і наступних трьох кампаній до 30 червня 2022 року, повідомили в ФК.

У прес-службі також додали, що президент "Реал Мадрида" виступить перед ЗМІ разом із Зінедіном Зіданом сьогодні ввечері в кімнаті для преси Сантьяго Бернабеу.

Як повідомлялося раніше, Зідан в кінці травня 2018 року вирішив залишити пост наставника "Реала".

У лютому діючий переможець Ліги чемпіонів вилетів на стадії 1/8 фіналу. Зауважимо, що "Реал" втратив титул вперше з 2015 року.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) обрала безробітного француза Зінедіна Зідана найкращим клубним тренером світу 2018 року.

Українські Національні Новини

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