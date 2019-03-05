Действующий победитель Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Мадридский “Реал” на своем поле принял “Аякс” в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
После поражения в домашней игре 1:2 нидерландский клуб, не побоявшись ряд побед в турнире мадридского “Реала”, с самого начала пошел в наступление и забил дважды к середине тайма. Сначала в быстрой атаке Зиеш отличился ударом в дальний нижний угол ворот, а дальше Нерес отсек защитника и перевесил вратаря. В обоих случаях ассистентом выступил Тадич.
Уже сам серб на 62 минуте сумел попасть в дальнюю “девятку” ворот Куртуа и сделал счет неприличным — 3:0. К концу игры команды обменялись голами: за “галактикос” отличился Асенсио, а за гостей Шон — 4:1 и 5:3 по сумме двух баталий, как следствие путевка в четвертьфинал принадлежит “Аякса”.
Заметим, что “Реал” потерял титул впервые с 2015 года.