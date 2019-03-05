Діючий переможець Ліги чемпіонів вилетів на стадії 1/8 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Мадридський “Реал” на власному полі прийняв “Аякс” у зустрічі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Після поразки у домашній грі 1:2 нідерландський клуб, не побоявшись ряд перемог в турнірі мадридського “Реалу”, з самого початку пішов в наступ та забив двічі до середини тайму. Спочатку у швидкій атаці Зієш відзначився ударом в дальній нижній кут воріт, а далі Нерес відсік захисника та перевісив воротаря. В обох випадках асистентом виступив Тадіч.
Вже сам серб на 62 хвилині зумів поцілити в дальню “дев’ятку” воріт Куртуа і зробив рахунок непристойним — 3:0. До кінця гри команди обмінялися голами: за “галактікос” відзначився Асенсіо, а за гостей Шоне — 4:1 та 5:3 за сумою двох баталій, як наслідок путівка в чвертьфінал належить “Аяксу”.
Зауважимо, що “Реал” втратив титул вперше з 2015 року.