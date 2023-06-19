Из освобожденных ВСУ Пятихаток эвакуировали семью с двумя детьми - Запорожская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Из населенного пункта Пятихатки, который вернулся под контроль ВСУ, эвакуировали семьи из 6 человек, из которых 2 - дети. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Совместно с военными отрабатываем все меры по обеспечению безопасности гражданских. Из П’пятихаток уже эвакуировали семью из 6 человек, двое из них — дети”.
По его словам, во время оккупации и боевых действий, люди в основном скрывались в подвалах.
Председатель ОВА добавил, что на данный момент в Пятихатках остается еще около 20 человек.
Напомним
Сегодня в Минобороны официально подтвердили, что украинская армия освободила Пятихатки.