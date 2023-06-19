Зі звільнених ЗСУ П'ятихаток евакуювали родину з двома дітьми – Запорізька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З населеного пункту П'ятихатки, який повернувся під контроль ЗСУ, евакуювали родини з 6 людей, з яких 2 - діти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“Спільно з військовими відпрацьовуємо всі заходи щодо убезпечення цивільних. З П’ятихаток вже евакуювали родину з 6 осіб, двоє з них — діти”.
За його словами, під час окупації та бойових дій, люди здебільшого переховувалися у підвалах.
Голова ОВА додав, що на даний момент у Пятихатках залишається ще близько 20 людей.
Нагадаємо
Сьогодні в Міноборони офіційно підтвердили, що українська армія звільнила Пятихатки.