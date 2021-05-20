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Журналистов начали пропускать на место пресс-конференции Зеленского: как все выглядит

Киев • УНН

 • 23048 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Журналистов по состоянию на 11:00 начали пропускать в павильон на территории ГП "Антонов", где сегодня в полдень должна начаться пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная к двухлетию пребывания в должности. Как все выглядит внутри, предлагает пересмотреть УНН.

Журналистов начали пропускать на место пресс-конференции Зеленского: как все выглядит

Детали

По состоянию на 11:00 журналистов начали запускать в павильон, где должна пройти пресс-конференция Главы государства. Мероприятие проходит в крытом ангаре, за креслом Президента стоит огромный АН-124.

Места для журналистов расположены с учетом противоэпидемических мероприятий. Известно, что участие в мероприятии принимает более 100 представителей СМИ.

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Дополнение

Сегодня в Киеве состоится пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференции начнется в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Также вероятно Зеленский приоткроет завесу тайны над празднованием 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, что предыдущие мероприятия модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.

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