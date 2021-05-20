Журналістів почали пропускати на місце пресконференції Зеленського: як все виглядає
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Журналістів станом на 11 годину почали пропускати до павільйону на території ДП “Антонов”, де сьогодні опівдні має розпочатися пресконференція Президента України Володимира Зеленського, приурочена до дворіччя перебування на посаді. Як все виглядає всередині, пропонує переглянути УНН.
Деталі
Станом на 11:00 журналістів почали запускати до павільйону, де має пройти пресконференція Глави держави. Захід відбувається у критому ангарі, за кріслом Президента стоїть величезний АН-124.
Місця для журналістів розташовані з урахуванням протиепідемічних заходів. Відомо, що участь у заході бере понад 100 представників ЗМІ.
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Доповнення
Сьогодні у Києві відбудеться пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.
Пресконференція розпочнеться о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.
Він же і озвучив головні теми заходу.
Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.
Також ймовірно Зеленський привідкриє завісу таємниці над святкуванням 30-ї річниці Незалежності України.
Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.