Журналістів почали пропускати на місце пресконференції Зеленського: як все виглядає

Деталі

Станом на 11:00 журналістів почали запускати до павільйону, де має пройти пресконференція Глави держави. Захід відбувається у критому ангарі, за кріслом Президента стоїть величезний АН-124.

Місця для журналістів розташовані з урахуванням протиепідемічних заходів. Відомо, що участь у заході бере понад 100 представників ЗМІ.

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Доповнення

Сьогодні у Києві відбудеться пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочнеться о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Також ймовірно Зеленський привідкриє завісу таємниці над святкуванням 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.