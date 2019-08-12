Журналисты опознали силовика, который избил задержанную девушку в Москве

Речь идёт о сотруднике полиции, который ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот — уже после задержания, несмотря на то, что она не оказывала ровным счётом никакого сопротивления.

Человек, изображённый на фото — Сергей Цыплаков, служит в 5-м батальоне 2-го ОПП ГУ МВД по Москве. Эту информацию нам передали его коллеги, — сегодня с утра в отделы полиции Москвы уже пришли две проверки, обе — из-за опубликованного видео.

“Мы попытались связаться с Сергеем в социальных сетях, однако его аккаунт, который нам подсказали его коллеги, уже был изменён, из него удалили все фотографии. Сам Сергей с нами разговаривать отказался — прочитал заданные ему вопросы, после чего заблокировал корреспондента”, — указано в сообщении журналистов.

В СМИ заключили: “Мы просим руководство ГУ МВД по Москве проверить вышеуказанную информацию и привлечь виновного в преступлении к ответственности. Мы намеренно замазали глаза человека на фотографии — приведённой нами информации для полицейской проверки более чем достаточно”.

Стоит добавить, что Росгвардия не признает своим сотрудника, избившего задержанного в Москве.