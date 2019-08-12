Журналісти опізнали силовика, який побив затриману дівчину у Москві

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Telegram-канал Baza звертається до керівництва ГУ МВС по місту Москві і просить перевірити інформацію про причетність людини, зображеної на цій фотографії до злочину, скоєного 10 серпня на вулиці Забєліна в Москві, пише УНН.

Мова йде про співробітника поліції, який вдарив активістку Дарину Сосновську кулаком в живіт — вже після затримання, незважаючи на те, що вона не чинила зовсім ніякого опору.

Людина, зображений на фото — Сергій Циплаков, служить в 5-му батальйоні 2-го ОПП ГУ МВС по Москві. Цю інформацію нам передали його колеги, — сьогодні з ранку в відділи поліції Москви вже прийшли дві перевірки, обидві — через опубліковане відео.

“Ми спробували зв’язатися з Сергієм в соціальних мережах, однак його аккаунт, який нам підказали його колеги, вже був змінений, з нього видалили всі фотографії. Сам Сергій з нами розмовляти відмовився — прочитав задані йому питання, після чого заблокував кореспондента”, — вказано у повідомленні журналістів.

У ЗМІ підсумували: “Ми просимо керівництво ГУ МВС по Москві перевірити вищевказану інформацію і залучити винного в злочині до відповідальності. Ми навмисно замазали очі людини на фотографії — наведеної нами інформації для поліцейської перевірки більш ніж достатньо”.

Варто додати, що Росгвардія не визнає своїм співробітника, який побив затриману в Москві.

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