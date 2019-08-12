Росгвардія не визнає своїм співробітника, який побив затриману в Москві

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Службовці силового відомства, яких можна побачити в ролику, де один з них б'є в живіт затриману дівчину, "не належать до підрозділів Росгвардіі", стверджується в заяві відомства, що надійшов до редакції мережевого видання "Говорить Москва". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Раніше керівник правозахисної групи "Агора" Павло Чиков написав у своєму мікроблозі Twitter, що "за дані про особу, яка вдарила Дарину Сосновську, бійця 2 оперативного полку ГУ МВС по Москві" буде виплачено винагороду 100 тисяч рублів.

Відеоролик, що демонструє, як при затриманні один з силовиків завдає дівчині удар в живіт, а потім її заштовхують в автозак, був поширений в соцмережах 10 серпня, після того, як в Москві закінчилася акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму і арештів учасників демонстрацій 27 липня і 3 серпня.

Потім сотні людей вирушили на "прогулянку" в сторону адміністрації президента. В результаті було затримано більше 300 осіб, в тому числі побита дівчина.

Як повідомив Павло Чиков, "її звільнили з відділу з повісткою до суду на 13 серпня по частині 5 статьм 20.2 КоАП. Захищає її співпрацює з" Зоною права "адвокат Тетяна Молоканова", яка готує заяву про побиття.

Нагадаємо, на масових гуляннях після мітингу в Москві затримали майже 250 осіб.

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