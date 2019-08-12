Росгвардия не признает своим сотрудника, который избил задержанную в Москве

КИЕВ. 12 августа. УНН. Служащие силового ведомства, которых можно увидеть в ролике, где один из них бьет в живот задержанную девушку, "не относятся к подразделениям Росгвардии", утверждается в заявлении ведомства, поступившего в редакцию сетевого издания "Говорит Москва". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.