Росгвардия не признает своим сотрудника, который избил задержанную в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Служащие силового ведомства, которых можно увидеть в ролике, где один из них бьет в живот задержанную девушку, "не относятся к подразделениям Росгвардии", утверждается в заявлении ведомства, поступившего в редакцию сетевого издания "Говорит Москва". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Ранее руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем микроблоге Twitter, что "за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве" будет выплачено вознаграждение 100 тысяч рублей.
Видеоролик, демонстрирующий, как при задержании один из силовиков наносит девушке удар в живот, а затем ее заталкивают в автозак, был распространен в соцсетях 10 августа, после того, как в Москве закончилась акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа.
Затем сотни людей отправились на "прогулку" в сторону администрации президента. В результате было задержано более 300 человек, в том числе избитая девушка.
Как сообщил Павел Чиков, "ее освободили из отдела с повесткой в суд на 13 августа по части 5 статьм 20.2 КоАП. Защищает ее сотрудничающий с "Зоной права" адвокат Татьяна Молоканова", которая готовит заявление об избиении.
Напомним, на массовых гуляниях после митинга в Москве задержали почти 250 человек.