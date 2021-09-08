Журналисты CNN раскрыли новые подробности "Вагнергейта" и связь дела с MH17. Операция проводилась с ведома США

Детали

Так, трое бывших чиновников из украинской военной разведки рассказали CNN, как организовали операцию с целью выманить подозреваемых военных преступников из России для судебного преследования за зверства, совершенные на востоке Украины.

Все началось с того, что украинские агенты выдавали себя за российскую частную военную компанию, которая совершает найм в сфере безопасности. “Работодатели” предлагали оплату выше установленной нормы — контракт предполагал 5000 долларов в месяц для якобы защиты нефтяных объектов Венесуэлы.

Источники сообщили, что на эту приманку попали сотни потенциальных российских подрядчиков, которые подали заявки на работу, что предоставило украинской разведке беспрецедентную возможность начать выявление подозреваемых в военных преступлениях.

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“Мы начали им звонить и говорить: “Эй, мужик, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде ”, - рассказал один из бывших офицеров военной разведки CNN.

“А потом они начали раскрывать что-то о себе, присылая нам документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. И мы такие „бинго, мы можем это использовать“”, — добавил источник.

Детали

Другими словами, по словам офицеров, цели сами начали присылать доказательства того, кем они были, своего военного опыта и даже конкретных боевых действий, в которых они участвовали, включая удостоверения личности и потенциально компрометирующие их фотографии и видео их “подвигов” на востоке Украины и в других местах.

На одном видео, переданном CNN источниками, запечатлена группа боевиков на востоке Украины, держащая обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит.

Другие люди, подавшие заявку, говорили о своей связи со сбиванием рейса MH17 в июле 2014 года над украинской территорией, контролируемой сепаратистами.

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“Двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей”, — сказал CNN второй источник, ранее служивший в украинской военной разведке.

“Выявление и наказание этих людей было для нас большим интересом”, — добавил он.

Детали

Такие данные представляли интерес и для американской разведки, хотя официальные лица США отрицают свою прямую роль, пишет канал. По словам его источников, операция под руководством Украины получила американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как привлечь российских наемников.

Высокопоставленный чиновник США, говоривший на условиях анонимности, сказал CNN, что эти утверждения “ложны”.

Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность, и предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой переложить вину за провал украинской операции.

Вербовка и захват “вагнеровцев”

По словам источников, из-за того, что их уловка с веб-сайтом оставалась незамеченной, сотрудники украинской разведки просто выбрали людей, имеющих самые тесные связи с конфликтом на востоке Украины, и предложили им “контракты” в Венесуэле.

По их словам, они выбрали 28 россиян, предположительно связанных с незаконными действиями в Украине, и еще пятерых без каких-либо связей.

Мужчинам сказали, что они будут отправлены в Турцию для стыковки с Каракасом. Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их в Украину, где они могли быть арестованы.

Однако в дело вмешалась пандемия COVID-19, когда Россия закрыла свои границы, чтобы остановить распространение вируса.

В то же время поездки из РФ в Беларусь оставались возможными. Согласно украинским источникам, ничего не подозревающих новобранцев на автобусе доставили по суше в Минск, откуда, как они думали, их скоро отправят в Венесуэлу.

Но в Минске произошла задержка. Новобранцам сказали, что пройдет несколько дней, прежде чем они смогут уехать, и их перевели в санаторий “Белорусочка”, расположенный в 15 минутах езды от столицы.

По словам источников CNN, задержка была достаточной для того, чтобы белорусские спецслужбы начали действовать, всего за несколько часов до вылета группы.

В то время некоторые подозревали в причастности Россию.

Бывший советник президента Беларуси сообщил CNN на условиях анонимности, что белорусские власти изначально считали, что группа была отправлена в Беларусь россиянами для дестабилизации страны в преддверии предстоящих выборов.

Кремль, похоже, тоже застали врасплох: его представитель заявил российским СМИ, что у них “нет полной информации” об инциденте. Позже Кремль отрицал, что отправил этих людей вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Вмешался и президент Украины Владимир Зеленский, который призвал к экстрадиции мужчин в Украину.

Спустя несколько дней однако Александр Лукашенко отклонил эту просьбу. Он поговорил с Путиным, и оба лидера “выразили уверенность, что ситуация будет разрешена”.

Через неделю после этого звонка Россия объявила о возвращении 32 россиян, арестованных в санатории. 33-й мужчина, имевший двойное гражданство Беларуси и России, остался в Беларуси.

Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии об этой истории.

Но, согласно источникам канала, эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — являлись бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.



После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы”. Было опубликовало “записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации” является фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, утверждают в спецслужбе.



Фильм Bellingcat

Расследование о “вагнеровцах” анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” из российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.



Также журналист сообщил, что анонсируемый документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.

Отметим, что на сегодня, 8 сентября 2021 года, фильм так и не вышел в свет.