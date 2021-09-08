Журналісти CNN розкрили нові подробиці "Вагнергейту" і зв'язок справи з MH17. Операція проводилася з відома США

Деталі

Так, троє колишніх чиновників з української військової розвідки розповіли CNN, як організували операцію з метою виманити підозрюваних військових злочинців з Росії для судового переслідування за звірства, скоєні на сході України.

Все почалося з того, що українські агенти видавали себе за російську приватну військову компанію, яка здійснює найм в сфері безпеки. “Роботодавці” пропонували оплату вище встановленої норми — контракт передбачав 5000 доларів в місяць для нібито захисту нафтових об’єктів Венесуели.

Джерела повідомили, що на цю приманку потрапили сотні потенційних російських підрядників, які подали заявки на роботу, що надало українській розвідці безпрецедентну можливість почати виявлення підозрюваних у військових злочинах.

Цитата

“Ми почали їм дзвонити і говорити: “Ей, мужик, розкажи мені що-небудь про себе. Може, ти насправді не боєць, може, ти сантехнік чи щось в цьому роді”, — розповів один з колишніх офіцерів військової розвідки CNN.

“А потім вони почали розкривати щось про себе, надсилаючи нам документи, військові посвідчення і докази того, де вони воювали. І ми такі „бінго, ми можемо це використовувати“”, — додало джерело.

Деталі

Іншими словами, за словами офіцерів, цілі самі почали надсилати докази того, ким вони були, свого військового досвіду і навіть конкретних бойових дій, в яких вони брали участь, включаючи посвідчення особи і потенційно компрометуючі їх фотографії і відео їхніх “подвигів” на сході України і в інших місцях.

На одному відео, переданому CNN джерелами, зображена група бойовиків на сході України, що тримає уламки військового літака, який, за словами джерел, тільки що був збитий.

Інші люди, які подали заявку, говорили про свій зв’язок зі збиттям рейсу MH17 в липні 2014 роки над українською територією, контрольованою сепаратистами.

Цитата

“Двоє були присутні при запуску ракети, яка збила MH17. Четверо інших були членами групи, яка збила наш військовий літак і вбила не менше 70 наших кращих людей”, — сказало CNN друге джерело, який раніше служив в українській військовій розвідці.

“Виявлення та покарання цих людей було для нас великим інтересом”, — додав він.

Деталі

Такі дані представляли інтерес і для американської розвідки, хоча офіційні особи США заперечують свою пряму роль, пише канал. За словами його джерел, операція під керівництвом України отримала американське фінансування, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців.

Високопоставлений чиновник США, який говорив на умовах анонімності, сказав CNN, що ці твердження “помилкові”.

Він вказав, що розвідка США знала про операцію, але заперечував будь-яку причетність, і припустив, що спроби втягнути американські агентства можуть бути спробою перекласти провину за провал української операції.

Вербування та захоплення “вагнерівців”

За словами джерел, через те, що їх прийом з веб-сайтом залишався непоміченим, співробітники української розвідки просто вибрали людей, що мають найтісніші зв’язки з конфліктом на сході України, і запропонували їм “контракти” у Венесуелі.

За їх словами, вони вибрали 28 росіян, імовірно пов’язаних з незаконними діями в Україні, і ще п’ятьох без будь-яких зв’язків.

Чоловікам сказали, що вони будуть відправлені до Туреччини для стикування з Каракасом. Джерела повідомили CNN, що реальний план полягав у тому, щоб доставити їх в Україну, де вони могли бути заарештовані.

Однак у справу втрутилася пандемія COVID-19, коли Росія закрила свої кордони, щоб зупинити поширення вірусу.

У той же час поїздки з РФ до Білорусі залишалися можливими. Згідно з українськими джерелами, нічого не підозрюючих новобранців на автобусі доставили по суші до Мінська, звідки, як вони думали, їх скоро відправлять до Венесуели.

Але в Мінську відбулася затримка. Новачкам сказали, що пройде кілька днів, перш ніж вони зможуть виїхати, і їх перевели в санаторій “Белорусочка”, розташований в 15 хвилинах їзди від столиці.

За словами джерел CNN, затримка була достатньою для того, щоб білоруські спецслужби почали діяти, всього за кілька годин до вильоту групи.

У той час деякі підозрювали в причетності Росію.

Колишній радник президента Білорусі повідомив CNN на умовах анонімності, що білоруська влада спочатку вважала, що група була відправлена в Білорусь росіянами для дестабілізації країни напередодні майбутніх виборів.

Кремль, схоже, теж застали зненацька: його представник заявив російським ЗМІ, що у них “немає повної інформації” про інцидент. Пізніше Кремль заперечував, що відправив цих людей втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Втрутився і президент України Володимир Зеленський, який закликав до екстрадиції чоловіків в Україну.

Через декілька днів проте Олександр Лукашенко відхилив це прохання. Він поговорив з Путіним, і обидва лідери “висловили впевненість, що ситуація буде вирішена”.

Через тиждень після цього дзвінка Росія оголосила про повернення 32 росіян, заарештованих в санаторії. 33-й чоловік, який мав подвійне громадянство Білорусі та Росії, залишився в Білорусі.

Українські офіційні особи не відповіли на запит CNN про коментарі про цю історію.

Але, відповідно до джерел каналу, ця невдача стала серйозним ударом для української розвідки, яка, за їхніми словами, працювала над тим, щоб зловити російських підозрюваних протягом майже 18 місяців.

Що за “Вагнергейт”?

29 липня 2020 року білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Більшість затриманих воювали на Донбасі на стороні ДНР і ЛНР, а половина — були колишніми громадянами України.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації. Незважаючи на те, що Україна подавала запит на екстрадицію даних осіб.



Після в ряді ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про який “дізналися білоруські спецслужби”. Було опублікувано “записи розмов” ймовірних “співробітників СБУ” з “членами ПВК “Вагнера”, які були згодом затримані в Білорусі.

У Службі безпеки України заявили, що дані про участь СБУ у так званій “вагнерівській спецоперації” є фейком. Також жоден співробітник не брав участі в розмовах бойовиків з вербувальником, стверджують у спецслужбі.



Фільм Bellingcat

Розслідування про “вагнеревців” анонсував в минулому році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Він назвав ситуацію “прецедентом”, так як українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію українська влада замовчує.



Також журналіст повідомив, що анонсований документальний фільм про ті події до кінця 2021 року має бути на екранах.

Зазначимо, що на сьогодні, 8 вересня 2021 року фільм так і не вийшов у світ.