Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

Журналист Reuters тяжело пострадал в результате обстрела Краматорска со стороны рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей находится в тяжелом состоянии после того, как оккупанты ударили 24 августа ракетами по гостинице в Краматорске.

По информации, Любиш-Кирдей и пять других журналистов Reuters, которые освещали войну в Украине, останавливались в отеле "Сапфир", когда произошла атака.

Кроме того, во время атаки погиб советник агентства по безопасности Райан Эванс.

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА