Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  91943 просмотра
Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  99293 просмотра
В минске ответили на просьбу МИД Украины об отводе войск от границы

В минске ответили на просьбу МИД Украины об отводе войск от границы

  •  93985 просмотра
С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

  •  65853 просмотра
Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  76483 просмотра
публикации
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  123055 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  160784 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  356039 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  335759 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  347168 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

  •  114537 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  110173 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  113928 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  168309 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  110490 просмотра
Актуальное
Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 01:05  •  20889 просмотра

Read in English

Иван Любиш-Кирдей, журналист Reuters, получил тяжелые ранения в результате ракетного удара по отелю в Краматорске 24 августа. Во время атаки также погиб советник агентства по безопасности Райан Эванс.

Журналист Reuters тяжело пострадал в результате обстрела Краматорска со стороны рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей находится в тяжелом состоянии после того, как оккупанты ударили 24 августа ракетами по гостинице в Краматорске.

По информации, Любиш-Кирдей и пять других журналистов Reuters, которые освещали войну в Украине, останавливались в отеле "Сапфир", когда произошла атака.

Кроме того, во время атаки погиб советник агентства по безопасности Райан Эванс.

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА25 августа 2024, 17:33 • 30168 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаНовости Мира
Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  112675 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  155444 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  182057 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  163238 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  146632 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  356039 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109746 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  100203 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  85190 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  335759 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Популярные

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  76483 просмотра
С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

  •  65853 просмотра
В минске ответили на просьбу МИД Украины об отводе войск от границы

В минске ответили на просьбу МИД Украины об отводе войск от границы

  •  93985 просмотра
Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  99293 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  91943 просмотра

Публикации

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  123055 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  160784 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  356039 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  335759 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  347168 просмотра

Война

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  6892 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  14353 просмотра
Оккупанты начали новую волну захвата имущества украинцев на временно оккупированных территориях

Оккупанты начали новую волну захвата имущества украинцев на временно оккупированных территориях

  •  20612 просмотра
Воздушные Силы: зафиксирован взлет Ту-95мс с аэродрома Энгельс

Воздушные Силы: зафиксирован взлет Ту-95мс с аэродрома Энгельс

  •  21543 просмотра
Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

  •  21255 просмотра

политика

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  31434 просмотра
Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

  •  36894 просмотра
В россии к шести годам за решеткой заочно приговорили украинского дипломата

В россии к шести годам за решеткой заочно приговорили украинского дипломата

  •  52383 просмотра
Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  76488 просмотра
С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

  •  65853 просмотра

Война

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  6892 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  14353 просмотра
Оккупанты начали новую волну захвата имущества украинцев на временно оккупированных территориях

Оккупанты начали новую волну захвата имущества украинцев на временно оккупированных территориях

  •  20612 просмотра
Воздушные Силы: зафиксирован взлет Ту-95мс с аэродрома Энгельс

Воздушные Силы: зафиксирован взлет Ту-95мс с аэродрома Энгельс

  •  21543 просмотра
Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска

  •  21255 просмотра

политика

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  31434 просмотра
Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

  •  36894 просмотра
В россии к шести годам за решеткой заочно приговорили украинского дипломата

В россии к шести годам за решеткой заочно приговорили украинского дипломата

  •  52383 просмотра
Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  76488 просмотра
С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

  •  65853 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  113832 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  114776 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  115278 просмотра

Экономика

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

  •  32659 просмотра
Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  76488 просмотра
С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

  •  65853 просмотра
Сразу 3 и 4 очереди: в ДТЭК предупредили о жестких графиках света на завтра

Сразу 3 и 4 очереди: в ДТЭК предупредили о жестких графиках света на завтра

  •  22307 просмотра
После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

  •  74852 просмотра

Киев

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  6892 просмотра
В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы

  •  18131 просмотра
ППО работает на Киевщине

ППО работает на Киевщине

  •  20182 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  17406 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  19871 просмотра