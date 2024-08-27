Журналист Reuters находится в тяжелом состоянии после обстрела Краматорска
Киев • УНН
Иван Любиш-Кирдей, журналист Reuters, получил тяжелые ранения в результате ракетного удара по отелю в Краматорске 24 августа. Во время атаки также погиб советник агентства по безопасности Райан Эванс.
Журналист Reuters тяжело пострадал в результате обстрела Краматорска со стороны рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей находится в тяжелом состоянии после того, как оккупанты ударили 24 августа ракетами по гостинице в Краматорске.
По информации, Любиш-Кирдей и пять других журналистов Reuters, которые освещали войну в Украине, останавливались в отеле "Сапфир", когда произошла атака.
Кроме того, во время атаки погиб советник агентства по безопасности Райан Эванс.
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