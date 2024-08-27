Журналіст Reuters перебуває у важкому стані після обстрілу Краматорська
Київ • УНН
Іван Любиш-Кірдей, журналіст Reuters, отримав важкі поранення внаслідок ракетного удару по готелю в Краматорську 24 серпня. Під час атаки також загинув радник агентства з безпеки Райан Еванс.
Журналіст Reuters важко постраждав в результаті обстрілу Краматорська з боку рф. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей перебуває у важкому стані після того, як окупанти вдарили 24 серпня ракетами по готелю в Краматорську.
За інформацією, Любиш-Кірдей і п'ять інших журналістів Reuters, які висвітлювали війну в Україні, зупинялися в готелі "Сапфір", коли сталася атака.
Крім того, під час атаки загинув радник агентства з безпеки Райан Еванс.
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