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Журналіст Reuters перебуває у важкому стані після обстрілу Краматорська

Журналіст Reuters перебуває у важкому стані після обстрілу Краматорська

Київ • УНН

 • 36755 перегляди

Іван Любиш-Кірдей, журналіст Reuters, отримав важкі поранення внаслідок ракетного удару по готелю в Краматорську 24 серпня. Під час атаки також загинув радник агентства з безпеки Райан Еванс.

Журналіст Reuters важко постраждав в результаті обстрілу Краматорська з боку рф. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей перебуває у важкому стані після того, як окупанти вдарили 24 серпня ракетами по готелю в Краматорську.

За інформацією, Любиш-Кірдей і п'ять інших журналістів Reuters, які висвітлювали війну в Україні, зупинялися в готелі "Сапфір", коли сталася атака.

Крім того, під час атаки загинув радник агентства з безпеки Райан Еванс.

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА25.08.24, 20:33 • 30866 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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