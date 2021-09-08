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Журавский: украинская фемида иногда закрывает глаза на произвол иностранных компаний

Журавский: украинская фемида иногда закрывает глаза на произвол иностранных компаний

Киев  •  УНН

 • 21910 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Бывший дилер — украинская компания “Журавлына” продолжает защищать свои интересы в суде. Привод — взыскание с дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина более чем 123 миллионов гривен. Это судебное заседание — не первое в истории борьбы между иностранной Scania Украины и отечественной “Журавлыной”. По мнению юриста Виталия Журавского, украинская фемида иногда закрывает глаза на произвол иностранных компаний.

Цитата

“Любая компания, которая работает на украинском рынке — наша или иностранная, должна придерживаться общих правил законодательства. Нашего законодательства, оно — одно для всех. К сожалению иногда бывает так, что когда возникает, например спор между украинской и иностранной компанией — выигрывает тот, у кого больше денег. Криминальная страна, уголовные суды, криминальная власть”.

Кроме “Журавлыны”, со Scania Украина судится еще один бывший дилер — “Проскан”. Компании обвиняют международного гиганта в умышленном вытеснении их с украинского рынка. Однако, ни один соответствующий орган государственной власти не выступил в защиту прав украинских предпринимателей. Как заявил владелец “Журавлыны” Олег Политыло, Scania Украина использовала собственное монопольное положение для того, чтобы в одностороннем порядке без каких-либо правовых оснований прекратить сотрудничество с независимыми дилерами, перенаправляя системных клиентов дилеров на собственные подразделения.

А представитель киевского дилера “Проскан” считает, что Scania Украина своими действиями пыталась захватить рынки сбыта.

Украинские партнеры даже вынуждены были обращаться в центральный офис шведской Scania, но большая международная компания предложила решать проблему на уровне официального дистрибьютора Scania Украина.

Контекст

После своих заявлений и ряда судебных заседаний, дилерский центр “Журавлына” обратился в Антимонопольный комитет о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Scania Украина.

Однако там заявили — мол, Scania Украина не предоставила им необходимой информации для объективного рассмотрения заявления компании “Журавлына”, хотя от Scania Украина звучат противоположные заявления.

Позже Антимонопольный комитет Украины начал исследование положения Scania Украина на рынке грузовых автомобилей с целью установления признаков злоупотребления монопольным положением. Однако это исследование продолжается до сих пор и когда станут известны результаты — неизвестно.

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