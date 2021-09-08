Журавський: українська феміда іноді закриває очі на свавілля іноземних компаній

Цитата

“Будь-яка компанія, яка працює на українському ринку — наша чи іноземна, повинна дотримуватися загальних правил законодавства. Нашого законодавства, воно — одне для всіх. На жаль іноді буває так, що коли виникає, наприклад спір між українською і іноземною компанією — виграє той, у кого більше грошей. Кримінальна країна, кримінальні суди, кримінальна влада”.

Окрім “Журавлини”, зі Scania Україна судиться ще один колишній дилер — “Проскан”. Компанії звинувачують міжнародного гіганта в умисному витісненні їх з українського ринку. Однак, жоден відповідний орган державної влади не виступив на захист прав українських підприємців. Як заявив власник “Журавлиної” Олег Політило, Scania Україна використала власне монопольне становище для того, щоб в односторонньому порядку без будь-яких правових підстав припинити співпрацю з незалежними дилерами, перенаправляючи системних клієнтів дилерів на власні підрозділи.

А представник київського дилера “Проскан” вважає, що Scania Україна своїми діями намагалася захопити ринки збуту.

Українські партнери навіть змушені були звертатись до центрального офісу шведської Scania, але велика міжнародна компанія запропонувала розв’язувати проблему на рівні офіційного дистриб’ютора Scania Україна.

Контекст

Після своїх заяв та низки судових засідань, дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Scania Україна.

Однак там заявили — мовляв, Scania Україна не надала їм необхідної інформації для об’єктивного розгляду заяви компанії “Журавлина”, хоча від Scania Україна звучать протилежні заяви.

Пізніше Антимонопольний комітет України розпочав дослідження становища Scania Україна на ринку вантажних автомобілів з метою встановлення ознак зловживання монопольним становищем. Однак це дослідження триває і досі і коли стануть відомі результати — невідомо.