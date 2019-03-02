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"Желтые жилеты" протестуют во Франции 16-ю неделю подряд

"Желтые жилеты" протестуют во Франции 16-ю неделю подряд

Киев  •  УНН

 • 9275 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Протесты французских "желтых жилетов" в Париже и других городах Франции продолжаются шестнадцатую неделю подряд. Об этом сообщает AP, передает УНН.

"Французские "желтые жилеты" протестуют 16-е выходные подряд в Париже и других городах, чтобы показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной для богатых", - пишет издание.

К примеру, сегодня протестующие собрались в Париже, у Триумфальной арки. Они планировали пройти маршем западными состоятельными кварталами столицы.

"Организаторы заявляют, что хотят поддерживать давление на правительство, поскольку двухмесячная "большая дискуссия", инициированная Макроном, чтобы простые французские люди выразили свои взгляды на экономические и демократические вопросы страны, заканчивается в этом месяце", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что "желтые жилеты" - коллективный провал.

Сначала требования "желтых жилетов" касались отмены планов резкого увеличения тарифов на топливо на заправках, но отказ власти от реформы не успокоил протестующих, и они начали требовать отставки правительства и проведения реформ.

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