Макрон: "жовті жилети" - наш колективний провал

Автори стверджують, що міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер ще 23 листопада підготував зустріч Макрона з “жовтими жилетами” на одному з блокованих ними перехресть, проте президент тоді відмовився. “Це послабило б виконавчу владу”, — виправдовувався він.

“Багатьом людям було соромно за своє життя, за те, що вони не можуть досягти того, чого хочуть, незважаючи на всі їхні старання. Це ми, хто повинен відчувати сором, — підкреслив глава держави. — Це гігантський загальний провал, в якому є частка моєї вини. Але у мене є ще три роки, щоб це змінити”.

На думку авторів, Макрон недооцінив кризу. “Хто підтримував мене під час кризи жовтих жилетів? Ніхто”, — зазначив він, підкресливши, що його обрали французи, а не партії.

“Їм (французам) я зобов’язаний усім. Якщо я зазнаю невдачі, то я зазнаю її для них і разом з ними, але ні в якому разі не на зло їм”, — додав він.

Як повідомляв УНН, французьке суспільство стикається з безпрецедентною хвилею антисемітизму. Про це заявив в середу ввечері президент Франції Емманюель Макрон.