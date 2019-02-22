Макрон: "желтые жилеты" - наш коллективный провал

Авторы утверждают, что министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер еще 23 ноября подготовил встречу Макрона с “желтыми жилетами” на одном из блокированных ими перекрестков, однако президент тогда отказался. “Это ослабило бы исполнительную власть”, — оправдывался он.

“Многим людям было стыдно за свою жизнь, за то, что они не могут достичь того, чего хотят, несмотря на все их старания. Это мы, кто должен испытывать стыд, — подчеркнул глава государства. — Это гигантский общий провал, в котором есть доля моей вины. Но у меня есть еще три года, чтобы это изменить”.

По мнению авторов, Макрон недооценил кризис. “Кто поддерживал меня во время кризиса желтых жилетов? Никто”, — отметил он, подчеркнув, что его выбрали французы, а не партии.

“Им (французам) я обязан всем. Если я потерплю неудачу, то я потерплю ее для них и вместе с ними, но ни в коем случае не назло им”, — заключил он.

Как сообщал УНН, французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма. Об этом заявил в среду вечером президент Франции Эмманюэль Макрон.