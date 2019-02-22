Макрон: "желтые жилеты" - наш коллективный провал
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение “желтых жилетов” отражает “гигантский коллективный провал”, в котором он также принял участие. Такую позицию глава государства высказал в интервью авторам книги “Народ и президент”, передает УНН со ссылкой на издание Le Figaro.
Авторы утверждают, что министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер еще 23 ноября подготовил встречу Макрона с “желтыми жилетами” на одном из блокированных ими перекрестков, однако президент тогда отказался. “Это ослабило бы исполнительную власть”, — оправдывался он.
“Многим людям было стыдно за свою жизнь, за то, что они не могут достичь того, чего хотят, несмотря на все их старания. Это мы, кто должен испытывать стыд, — подчеркнул глава государства. — Это гигантский общий провал, в котором есть доля моей вины. Но у меня есть еще три года, чтобы это изменить”.
По мнению авторов, Макрон недооценил кризис. “Кто поддерживал меня во время кризиса желтых жилетов? Никто”, — отметил он, подчеркнув, что его выбрали французы, а не партии.
“Им (французам) я обязан всем. Если я потерплю неудачу, то я потерплю ее для них и вместе с ними, но ни в коем случае не назло им”, — заключил он.
Как сообщал УНН, французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма. Об этом заявил в среду вечером президент Франции Эмманюэль Макрон.