"Жовті жилети" протестують у Франції 16-й тиждень поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Протести французьких "жовтих жилетів" у Парижі та інших містах Франції тривають шістнадцятий тиждень поспіль. Про це повідомляє AP, передає УНН.
"Французькі "жовті жилети" протестують 16-ті вихідні поспіль у Парижі та інших містах, щоб показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною для багатих", - пише видання.
До прикладу, сьогодні протестувальники зібралися у Парижі, біля Тріумфальної арки. Вони планували пройти маршем західними заможними кварталами столиці.
"Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна "велика дискусія", ініційована Макроном, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується цього місяця", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "жовті жилети" - колективний провал.
Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.