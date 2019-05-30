Жестокое убийство 5-летней девочки: суд взял родителей под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Королевский райсуд Житомира взял под стражу родителей, которых подозревают в убийстве своей пятилетней дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Так, 29 мая по решению суда 41-летняя жительница Овручского района взята под стражу на 60 суток без права внесения залога.
"Такая же мера пресечения применена судом 30 мая и к 50-летнему отцу погибшего ребенка. Ближайшие 2 месяца подозреваемый в особо тяжком преступлении мужчина проведет в заключении", - прокомментировали в полиции.
Напомним, в Житомирской области родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь.
О убийство, совершенное отцом девочки, и сокрытие преступления уже совместно матерью правоохранителям стало известно от старшего брата убитой.
Во время допроса задержанного матери было установлено, что в августе 2018 года ее сожитель, родной отец совместной 5-летней дочери, во время ссоры ударил ее кулаком. От этого девочка потеряла сознание и упала.
Обнаружив, что ребенок умер, "отец" развел в доме огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и останки вынес и выбросил в реку.
Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что из-за убийства родителями своей пятилетнего ребенка открыто уголовное производство по факту служебной халатности работников службы по делам детей.