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Жестокое избиение автора песен группы KAZKA в Киеве: открыто производство

Киев • УНН

 • 23393 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полиция открыла производство из-за жестокого избиения в собственном подъезде в Киеве автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. Об этом журналисту УНН рассказали в полиции Киева.

Жестокое избиение автора песен группы KAZKA в Киеве: открыто производство

Цитата:

На вопрос, открыто ли производство из-за избиения Журавлева, в полиции ответили: "Открыто по ч. 1 ст. 125 УКУ (преднамеренное легкое телесное повреждение – ред.)".

Детали

В полиции сообщили, что подозреваемого в избиении еще не задержали. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказали в полиции.

Что было ранее

В Киеве жестоко избили в собственном подъезде автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. У него перелом черепа и носа.

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