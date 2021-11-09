Жестокое избиение автора песен группы KAZKA в Киеве: открыто производство

Цитата:

На вопрос, открыто ли производство из-за избиения Журавлева, в полиции ответили: "Открыто по ч. 1 ст. 125 УКУ (преднамеренное легкое телесное повреждение – ред.)".

Детали

В полиции сообщили, что подозреваемого в избиении еще не задержали. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказали в полиции.

Что было ранее

В Киеве жестоко избили в собственном подъезде автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. У него перелом черепа и носа.