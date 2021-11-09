Жестокое избиение автора песен группы KAZKA в Киеве: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полиция открыла производство из-за жестокого избиения в собственном подъезде в Киеве автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. Об этом журналисту УНН рассказали в полиции Киева.
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На вопрос, открыто ли производство из-за избиения Журавлева, в полиции ответили: "Открыто по ч. 1 ст. 125 УКУ (преднамеренное легкое телесное повреждение – ред.)".
Детали
В полиции сообщили, что подозреваемого в избиении еще не задержали. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказали в полиции.
Что было ранее
В Киеве жестоко избили в собственном подъезде автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. У него перелом черепа и носа.