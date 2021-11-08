У Києві жорстоко побили у під'їзді автора пісень гурту KAZKA
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві жорстоко побили у власному під'їзді автора пісень гурту KAZKA Миколу Журавльова. У нього перелом черепа і носа. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Цитата
“Я був побитий у власному під'їзді. Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай в лікарню приїжджають вже в комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили по всьому Києву робили обстеження, комп'ютерну томографію і все інше. У мене перелом черепа, перелом носа, шви на бороді і я погано бачу одним оком", — написав Журавльов.
Деталі
За його словами, пару годин тому пройшла операція з видалення пошкоджених кісток черепа. Через місяць потрібна операція - в голову буде вставлена пластина.
Доповнення
Співробітнику Управління державної охорони України, якого затримали через напад на танцівника балету співачки Наді Дорофєєвої, повідомили про підозру.
1 серпня стало відомо зі сторінки співачки в Instagram, що невідомий чоловік напав і побив танцюриста з її балету, в результаті чого потерпілому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому. Дорофєєва одразу ж попросила допомоги в розшуку нападника.
В Управлінні державної охорони (УДО) України заявили, що на танцюриста балету напав діючий військовослужбовець держоргану. Його відсторонили від служби.