Жорстоке побиття автора пісень гурту KAZKA в Києві: відкрито провадження

Цитата:

На запитання, чи відкрито провадження через побиття Журавльова, в поліції відповіли: "Відкрито за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження - ред.)".

Деталі

У поліції повідомили, що підозрюваного у побитті ще не затримали. "Проводяться оперативно-розшукові заходи", - сказали в поліції.

Що було раніше

У Києві жорстоко побили у власному під'їзді автора пісень гурту KAZKA Миколу Журавльова. У нього перелом черепа і носа.