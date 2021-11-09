Жорстоке побиття автора пісень гурту KAZKA в Києві: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліція відкрила провадження через жорстоке побиття у власному під'їзді в Києві автора пісень гурту KAZKA Миколи Журавльова. Про це журналісту УНН розповіли в поліції Києва.
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На запитання, чи відкрито провадження через побиття Журавльова, в поліції відповіли: "Відкрито за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження - ред.)".
Деталі
У поліції повідомили, що підозрюваного у побитті ще не затримали. "Проводяться оперативно-розшукові заходи", - сказали в поліції.
Що було раніше
У Києві жорстоко побили у власному під'їзді автора пісень гурту KAZKA Миколу Журавльова. У нього перелом черепа і носа.