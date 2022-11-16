Ни одного уцелевшего дома: как выглядит недавно деоккупированная Макеевка Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Силы обороны Украины на днях освободили от российских оккупантов поселок Макеевка Луганской области. Министерство обороны Украины обнародовало видео населенного пункта, страдавшего от армии рф, информирует УНН.
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«Макеевка, что в Луганской области - под контролем Украины! Никакого уцелевшего дома, руины и смерти - последствия «русского мира», царившего здесь 8 месяцев», – говорится в сообщении.
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14 ноября ВСУ возобновили контроль над селом Макеевка Сватовского района Луганской области. Всего украинские защитники освободили уже 12 населенных пунктов в Луганской области