Ни одного уцелевшего дома: как выглядит недавно деоккупированная Макеевка Луганской области

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«Макеевка, что в Луганской области - под контролем Украины! Никакого уцелевшего дома, руины и смерти - последствия «русского мира», царившего здесь 8 месяцев», – говорится в сообщении.

Дополнение

14 ноября ВСУ возобновили контроль над селом Макеевка Сватовского района Луганской области. Всего украинские защитники освободили уже 12 населенных пунктов в Луганской области