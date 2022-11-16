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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Жодного вцілілого будинку: який вигляд має нещодавно деокупована Макіївка на Луганщині

Жодного вцілілого будинку: який вигляд має нещодавно деокупована Макіївка на Луганщині

Київ • УНН

 • 498671 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сили оборони України днями звільнили від російських окупантів селище Макіївка, що на Луганщині. Міністерство оборони України оприлюднило відео населеного пункту, яке потерпало від армії рф, інформує УНН.

Цитата

«Макіївка, що на Луганщині - під контролем України! Жодного вцілілого будинку, руїни і смерть - наслідки «русского міра», що панував тут 8 місяців», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

14 листопада ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині. Всього українські захисники звільнили вже 12 населених пунктів у Луганській області

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