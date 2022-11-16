Жодного вцілілого будинку: який вигляд має нещодавно деокупована Макіївка на Луганщині

Цитата



«Макіївка, що на Луганщині - під контролем України! Жодного вцілілого будинку, руїни і смерть - наслідки «русского міра», що панував тут 8 місяців», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

14 листопада ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині. Всього українські захисники звільнили вже 12 населених пунктів у Луганській області