Живые щиты, "зеленые человечки" и вероломство в Крыму: результаты исследования о нарушении РФ международного права
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Российская Федерация во время незаконной аннексии АР Крым и города Севастополь нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности, было использование живых щитов, вероломство и "зеленые человечки". Об этом во время презентации исследования "Оккупация Крыма: Без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских" в среду заявил постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.
"Военное преступление живых щитов имело место в Крыму со стороны граждан Российской Федерации, планировавших такую деятельность, и ключевым является их субъективное намерение достичь военного превосходства и использовать гражданских для получения военного превосходства, во избежание использования силы со стороны украинских военных", - пояснил Кориневич.
Он отметил, что согласно международному праву вооруженные силы должны иметь соответствующие нашивки.
"Что касается использования "зеленых человечков", мы пришли к выводу, что для международного права вообще никогда не стоял такой вопрос, должны ли вооруженные силы государства иметь соответствующие нашивки, другие знаки различия о том, что они принадлежат к определенным вооруженным силам. Международное право ничего об этом не пишет. Это само собой разумеется", - отметил постпред Президента.
Кориневич добавил, что неоднократно были факты "переодевания" вооруженных сил РФ в украинские силы для установления контроля.
"Мы пришли к выводу, что видели факты вероломства, это военное преступление, это запрещенный метод ведения войны. Что мы имеем в виду? Россияне переодеваются в форму украинской милиции. Таким образом проникают в здание Верховной Рады АР Крым и способствуют установлению контроля над ней. Или же российские военнослужащие одеваются в форму военно-морских и Вооруженных сил Украины, попадают таким образом на территорию штаба ВМС Украины в Севастополе и опять же способствуют захвату", - отметил он.
Кориневич отметил, что эти методы не являются новыми, но государствами такие методы войны не применялись, обычно - незаконными формированиями.
Напомним, Украина подала в Международный уголовный суд доказательства использования РФ крымчан как "живых щитов".