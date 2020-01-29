Живые щиты, "зеленые человечки" и вероломство в Крыму: результаты исследования о нарушении РФ международного права

КИЕВ. 29 января. УНН. Российская Федерация во время незаконной аннексии АР Крым и города Севастополь нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности, было использование живых щитов, вероломство и "зеленые человечки". Об этом во время презентации исследования "Оккупация Крыма: Без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских" в среду заявил постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.