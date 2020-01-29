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Живі щити, "зелені чоловічки" та віроломство у Криму: результати дослідження щодо порушення РФ міжнародного права

Київ • УНН

 • 91955 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Російська Федерація під час незаконної анексії АР Крим та міста Севастополь порушила норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, було використання живих щитів, віроломство та "зелені чоловічки". Про це під час презентації дослідження "Окупація Криму: Без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних" у середу заявив постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, передає кореспондент УНН.

Живі щити, "зелені чоловічки" та віроломство у Криму: результати дослідження щодо порушення РФ міжнародного права

"Воєнний злочин живих щитів мав місце у Криму з боку громадян Російської Федерації, які планували таку діяльність, і ключовим є їх суб’єктивний намір досягти військової переваги та використати цивільних для здобуття військової переваги, для уникнення використання сили з боку українських військових", - пояснив Кориневич.

Він зазначив, що згідно з міжнародним правом збройні сили повинні мати відповідні нашивки.

"Щодо використання "зелених чоловічків", ми дійшли висновку, що для міжнародного права взагалі ніколи не стояло таке питання, чи мають збройні сили держави мати відповідні нашивки, інші знаки відмінності щодо того, що вони належать до певних збройних сил. Міжнародне право нічого про це не пише. Це саме собою розуміється", - відзначив постпред Президента.

Кориневич додав, що неодноразово були факти "перевдягання" збройних сил РФ в українські сили для встановлення контролю.

"Ми дійшли висновку, що бачили факти віроломства, це воєнний злочин, це заборонений метод ведення війни. Що ми маємо на увазі? Росіяни перевдягаються у форму української міліції. Таким чином проникають до будівлі Верховної Ради АР Крим і сприяють встановлення контролю над нею. Або ж російські військовослужбовці вдягаються у форму військово-морських та Збройних сил України, потрапляють таким чином на територію штабу ВМС України у Севастополі і знову ж таки сприяють захопленню", - вказав він.

Кориневич наголосив на тому, що ці методи не є новими, але державами такі методи війни не застосовувалися, зазвичай - незаконними формуваннями.

Нагадаємо, Україна подала до Міжнародного кримінального суду докази використання РФ кримчан як "живих щитів".

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