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Україна подала до міжнародного кримінального суду докази використання РФ кримчан як "живих щитів"

Україна подала до міжнародного кримінального суду докази використання РФ кримчан як "живих щитів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. До міжнародного кримінального суду подані докази використання Росією цивільного населення у якості "живих щитів" під час окупації Криму. Про це повідомила прес-служба прокуратури АРК, передає УНН.

"Сьогодні, 26 лютого 2019 року прокуратура Автономної Республіки Крим, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Регіональний центр прав людини повідомили про передачу до Міжнародного кримінального суду нового повідомлення стосовно використання російськими військовими цивільного населення під час захоплення об'єктів на території півострову Крим у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

У ході підготовки повідомлення з'ясувалося, що сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних Сил України, перебуваючи за спинами людей в момент блокування та захоплення цих об’єктів. У таких умовах українські військові не могли застосувати зброю для захисту від нападу. Мова йде про не менше 10 військових об’єктів ЗСУ з залученням не менше 1000 цивільних осіб.

"Такі "живі щити" складали 4 категорії цивільних осіб, серед яких були кримчани як з проросійськими так і проукраїнськими поглядами, особи, яких перемістили з території РФ для участі в окупації півострову, представники "казачества" та так званої "Кримської самооборони", - зазначили у прокуратурі.

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У відомстві зазначили, що під час захоплення воєнно-морської бази у смт Новоозерному було залучено не менше 300 осіб, серед яких були чоловіки та жінки, підлітки та люди похилого віку.

"Відповідно до ст. 8 Римського статуту МКС такі дії слід кваліфікувати як окремий різновид воєнних злочинів", - зазначив заступник прокурора АР Крим Ігор Поночовний.

Крім того, заборона використання "живих щитів" закріплена і у статті 28 ІV Женевської конвенції, статті 51 Додаткового протоколу до женевських конвенцій та нормі 97 звичаєвого міжнародного гуманітарного права.

"До того ж, умисне використання цивільного населення для прикриття воєнних операцій порушує зобов'язання вживати всіх можливих заходів обережності для розрізнення цивільних об'єктів і військових цілей", - наголосив Поночовний.

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Прокуратура АРК проводить досудове розслідування за ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

"Використання цивільного населення як "живого щита" в рамках збройних конфліктів не є унікальним явищем. Варто зазначити, що використання населення під час активної фази окупації в лютому - березні 2014 року відрізняється від загальноприйнятого трактування цього злочину в міжнародній практиці. Серед населення, яке виступало у якості "живого щита" були й особи з проросійськими поглядами, участь яких заохочувалась, а також ті, хто збирався перед воєнними об’єктами внаслідок погроз чи шантажу. У таких випадках держава-окупант також зобов’язана не допустити присутності цивільного населення в потенційно небезпечних для ведення бойових дій місцях", - зазначили у відомстві.

У відомстві додали, що це вже шосте подання інформаційного повідомлення до Міжнародного кримінального суду прокуратурою АР Крим, Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Регіональним центром прав людини з 2016 року.

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Нагадаємо, 26 лютого відзначають День опору Криму російської окупації. У цей день 2014 року Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні.

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