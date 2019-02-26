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Украина подала в международный уголовный суд доказательства использования РФ крымчан как "живых щитов"

Украина подала в международный уголовный суд доказательства использования РФ крымчан как "живых щитов"

Киев  •  УНН

 • 10349 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В международный уголовный суд представлены доказательства использования Россией гражданского населения в качестве "живых щитов" во время оккупации Крыма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК, передает УНН.

"Сегодня, 26 февраля 2019 года прокуратура Автономной Республики Крым, Украинский Хельсинский союз по правам человека Региональный центр прав человека сообщили о передаче в Международный уголовный суд нового сообщения об использовании российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории полуострова Крым в 2014 году", - говорится в сообщении.

В ходе подготовки сообщение выяснилось, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных Сил Украины, находясь за спинами людей в момент блокировки и захват этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения. Речь идет о не менее 10 военных объектов ВСУ по привлечением не менее 1000 гражданских лиц.

"Такие "живые щиты" составляли 4 категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими так и проукраинскими взглядами, лица, которые переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители "казачества" и так называемой "Крымской самообороны", - отметили в прокуратуре.

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В ведомстве отметили, что во время захвата военно-морской базы в г. Новоозерному было привлечено не менее 300 человек, среди которых были мужчины и женщины, подростки и пожилые люди.

"Согласно ст. 8 Римского статута МУС такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений", - отметил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный.

Кроме того, запрет использования "живых щитов" закреплена и в статье 28 ИV Женевской конвенции, статьи 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям и норме 97 обычного международного гуманитарного права.

"К тому же, умышленное использование гражданского населения для прикрытия военных операций нарушает обязательства принимать все возможные меры предосторожности для различения гражданских объектов и военных целей", - подчеркнул Поночовный.

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Прокуратура АРК проводит досудебное расследование по ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.

"Использование гражданского населения как "живого щита" в рамках вооруженных конфликтов не является уникальным явлением. Стоит отметить, что использование населения во время активной фазы оккупации в феврале - марта 2014 года отличается от общепринятой трактовки этого преступления в международной практике. Среди населения, которое выступало в качестве "живого щита" были и лица с пророссийскими взглядами, участие которых поощрялось, а также те, кто собирался перед военными объектами вследствие угроз или шантажа. В таких случаях государство-оккупант также обязано не допустить присутствия гражданского населения в потенциально опасных для ведения боевых действий местах", - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что это уже шестое представление информационного сообщения в Международный уголовный суд прокуратурой АР Крым, Украинсим Хельсинским союзом по правам человека, Региональным центром прав человека с 2016 года.

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Напомним, 26 февраля отмечают День сопротивления Крыму российской оккупации. В этот день 2014 Россия силой захватила крымский парламент в Украине.

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