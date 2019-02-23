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МКС незабаром почне розслідування окупації Криму Росією - прокурор АРК

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прокурор Автономної республіки Крим Гюндуз Мамедов заявляє, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) незабаром розпочне офіційне розслідування міжнародного збройного конфлікту у Криму (так МКС кваліфікує окупацію Криму Росією у 2014 році). Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю Мамедова для "Дзеркала тижня".

За інформацією ЗМІ, після січневої конференції в Гаазі оптимістично налаштовані правозахисники повідомили, що офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), можливо, уже цього року визначиться з початком офіційного розслідування справи "Ситуація в Україні". Вона складається з трьох частин: злочини під час Майдану, під час окупації РФ Криму (третій рік ситуація кваліфікується прокурором МКС як міжнародний збройний конфлікт) і в Донбасі.

Прокурор Криму навіть оптимістичніше налаштований і вважає, що розслідування міжнародних злочинів Росії у Криму розпочнуть розслідувати уже дуже скоро.

"Не можу сказати, коли Міжнародний кримінальний суд розпочне офіційне розслідування у всій "Ситуації в Україні". Але щодо Криму — я в цьому твердо переконаний — вже незабаром", повідомив Мамедов.

Нагадаємо, на території окупованого Криму спостерігається не просто колапс суспільства та економіки, там очевидні етнічні переслідування, терор, викрадення, вбивства, знущання над українськими громадянами, утиски меншин, як етнічних, так і релігійних, переслідування правозахисників, обмеження можливостей повернення людей на ці території. Про це заявила віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт.

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