У ПА ОБСЄ зробили заяву по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На території окупованого Криму спостерігається не просто колапс суспільства та економіки, там очевидні етнічні переслідування, терор, викрадення, вбивства, знущання над українськими громадянами, утиски меншин, як етнічних, так і релігійних, переслідування правозахисників, обмеження можливостей повернення людей на ці території. Про це заявила віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт, передає УНН.
"У Криму спостерігається не просто колапс суспільства та економіки, там очевидні етнічні переслідування, терор, викрадення, вбивства, знущання над українськими громадянами, утиски меншин, як етнічних, так і релігійних, переслідування правозахисників, обмеження можливостей повернення людей на ці території. Злочини проти населення Криму – це відповідальність РФ як держави-окупанта", - заявила вона.
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Віце-президент ПА ОБСЄ також наголосила на продовженні гуманітарної кризи на окупованих Росією територіях на сході України.
"ОБСЄ може і повинна зіграти ключову роль у вирішенні цієї проблеми", - додала Седерфельт.
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Як повідомляв УНН, в ЄСПЛ роз'яснили відповідь Україні щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків.