У ПА ОБСЄ зробили заяву по Криму

"У Криму спостерігається не просто колапс суспільства та економіки, там очевидні етнічні переслідування, терор, викрадення, вбивства, знущання над українськими громадянами, утиски меншин, як етнічних, так і релігійних, переслідування правозахисників, обмеження можливостей повернення людей на ці території. Злочини проти населення Криму – це відповідальність РФ як держави-окупанта", - заявила вона.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Криму до України за час окупації виїхали близько 35 тисяч переселенців

Віце-президент ПА ОБСЄ також наголосила на продовженні гуманітарної кризи на окупованих Росією територіях на сході України.



"ОБСЄ може і повинна зіграти ключову роль у вирішенні цієї проблеми", - додала Седерфельт.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФСБ заявила про затримання при в'їзді в Крим 18-річного українця



Як повідомляв УНН, в ЄСПЛ роз'яснили відповідь Україні щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків.