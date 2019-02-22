З Криму до України за час окупації виїхали близько 35 тисяч переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За 5 років з Криму до України виїхали близько 35 тис. переселенців. Про це повідомив програмний директор ДП "Кримський дім" Алім Алієв на презентації V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.
"Якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, то офіційна статистика – це близько 35 тис. людей, які виїхали з Криму", - відповів Алієв на питання про те, скільки людей за 5 років виїхали з Криму.
Він додав, що за даними громадських організацій на материк прибули 50 тис. кримчан. Серед найбільш популярних регіонів, куди виїхали з Криму, Алієв назвав Київ, Херсонську, Львівську область і місто Львів.
Натомість, заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова відзначила, що важко назвати точну кількість осіб, які виїхали з Криму, оскільки багато людей не зареєстровані як переселенці.
Як повідомляв УНН, січні 2019 року пасажиропотік між Кримом і материковою частиною України збільшився на 17% порівняно з груднем 2018 року.