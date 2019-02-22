З Криму до України за час окупації виїхали близько 35 тисяч переселенців

КИЇВ. 22 лютого. УНН. За 5 років з Криму до України виїхали близько 35 тис. переселенців. Про це повідомив програмний директор ДП "Кримський дім" Алім Алієв на презентації V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.