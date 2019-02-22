Из Крыма в Украину за время оккупации выехали около 35 000 переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. За 5 лет из Крыма в Украину выехали около 35 тыс. переселенцев. Об этом сообщил программный директор ДП "Крымский дом" Алим Алиев на презентации V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.
"Если говорить о внутренне перемещенных лицах, то официальная статистика - это около 35 тыс. Человек, выехали из Крыма", - ответил Алиев на вопрос о том, сколько людей за 5 лет выехали из Крыма.
Он добавил, что по данным общественных организаций на материк прибыли 50 тыс. крымчан. Среди наиболее популярных регионов, куда выехали из Крыма, Алиев назвал Киев, Херсонскую, Львовскую область и город Львов.
Заместитель министра информполитики Эмине Джапаров отметила, что трудно назвать точное количество лиц, которые выехали из Крыма, поскольку многие не зарегистрированы как переселенцы.
Как сообщал УНН, января 2019 года пассажиропоток между Крымом и материковой частью Украины увеличился на 17% по сравнению с декабрем 2018 года.