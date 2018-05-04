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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Житомирские пограничники задержали трех сталкеров из Литвы

Киев • УНН

 • 9834 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 мая. УНН. Пограничники задержали трех сталкеров из Литвы, сообщает пресс-служба Житомирского пограничного отряда, передает УНН.

Житомирские пограничники задержали трех сталкеров из Литвы

Трое граждан Литвы 34-х, 38-ми и 39-ти лет с целью экстремального туризма, минуя контрольные посты, проникли в зону отчуждения.

"Предварительно договорившись между собой, жители Вильнюса въехали на территорию Украины в установленном порядке через автомобильный пункт пропуска и проникли на территорию Чернобыльской зоны, где и были задержаны правоохранителями. Сейчас за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые подверглись радиоактивному загрязнению, лица привлечены к административной ответственности", - сообщают пограничники.

Напомним, полиция Киевской области задержала в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 9 сталкеров.

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