Житомирские пограничники задержали трех сталкеров из Литвы

Трое граждан Литвы 34-х, 38-ми и 39-ти лет с целью экстремального туризма, минуя контрольные посты, проникли в зону отчуждения.

"Предварительно договорившись между собой, жители Вильнюса въехали на территорию Украины в установленном порядке через автомобильный пункт пропуска и проникли на территорию Чернобыльской зоны, где и были задержаны правоохранителями. Сейчас за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые подверглись радиоактивному загрязнению, лица привлечены к административной ответственности", - сообщают пограничники.

Напомним, полиция Киевской области задержала в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 9 сталкеров.