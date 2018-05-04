Житомирські прикордонники затримали трьох сталкерів з Литви
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 травня. УНН. Прикордонники затримали трьох сталкерів з Литви, повідомляє прес-служба Житомирського прикордонного загону, передає УНН.
Троє громадян Литви 34-ох, 38-ми та 39-ти років з метою екстремального туризму, оминувши контрольні пости, проникли до зони відчуження.
"Попередньо домовившись між собою, жителі Вільнюса в’їхали на територію України встановленим порядком через автомобільний пункт пропуску та проникли на територію Чорнобильської зони, де й були затримані правоохоронцями. Наразі, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, осіб притягнуто до адміністративної відповідальності", - повідомляють прикордонники.
Нагадаємо, поліція Київської області затримала в зоні відчуження Чорнобильської АЕС 9 сталкерів.